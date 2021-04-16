Xiaomi выпустила новую линейку телевизоров с дешёвыми и дорогими моделями

Xiaomi представила новую линейку телевизоров TV EA 2022. Она включает в себя семь моделей с разными размерами экранов — от 32 до 75 дюймов. Самый дешёвый телевизор линейки оценён в $184 (около 14 тысяч рублей), а самый дорогой — в $552 (около 42 тысяч рублей).