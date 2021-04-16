Телевизоры
Сегодня в 15:39
Xiaomi выпустила новую линейку телевизоров с дешёвыми и дорогими моделями
До 75 дюймов
Xiaomi представила новую линейку телевизоров TV EA 2022. Она включает в себя семь моделей с разными размерами экранов — от 32 до 75 дюймов. Самый дешёвый телевизор линейки оценён в $184 (около 14 тысяч рублей), а самый дорогой — в $552 (около 42 тысяч рублей).
В серии есть телевизоры размером 32, 40, 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Они получили улучшенный внешний вид и качество изображения. Все телевизоры линейки имеют цельный металлический корпус. Частота обновления экрана у них составляет 60 Гц, а углы обзора — 178 градусов. Разрешение, впрочем, меняется от модели к модели.
Телевизоры поставляются с пультом дистанционного управления по Bluetooth, поддерживается голосовое управление. Модели HD и FHD получили двухъядерный процессор Amlogic, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Модели 4K — четырёхъядерный процессор и 1,5 ГБ оперативной памяти.
Предзаказ на почти все модели, кроме 75-дюймовой, откроется 18 апреля.