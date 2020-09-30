Xiaomi выпустила свой самый дешёвый телевизор

Как можно догадаться по названию, Redmi Smart TV A32 оснащён диагональю 32 дюйма. Сообщается, что телевизор оборудован новым поколением движка, который обеспечивает чёткость картинки. Также Redmi Smart TV A32 имеет двухъядерный процессор, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ хранилища. В качестве GPU тут выступает Mali-450. Телевизор работает под управлением операционной системы с фирменной оболочкой MIUI.

Redmi Smart TV A32 поддерживает голосовое управление. С помощью телевизора можно будет управлять другими устройствами в доме. Пока Smart TV A32 будет продаваться на площадке Jingdong (JD.com). Когда телевизор поступит в продажу в других странах, пока неясно.