Телевизоры
Сегодня 14:39
Xiaomi выпустила свой самый дешёвый телевизор
Пока только в Китае
Xiaomi сегодня выпустила в Китае свой самый дешёвый телевизор в линейке Redmi — Redmi Smart TV A32. Он оценён в 799 юаней (чуть больше 9000 рублей).
Как можно догадаться по названию, Redmi Smart TV A32 оснащён диагональю 32 дюйма. Сообщается, что телевизор оборудован новым поколением движка, который обеспечивает чёткость картинки. Также Redmi Smart TV A32 имеет двухъядерный процессор, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ хранилища. В качестве GPU тут выступает Mali-450. Телевизор работает под управлением операционной системы с фирменной оболочкой MIUI.
Redmi Smart TV A32 поддерживает голосовое управление. С помощью телевизора можно будет управлять другими устройствами в доме. Пока Smart TV A32 будет продаваться на площадке Jingdong (JD.com). Когда телевизор поступит в продажу в других странах, пока неясно.