Xiaomi выпустит новые телевизоры

Телевизоры
Сегодня в 14:28
Xiaomi выпустит новые телевизорыMi TV 6
Источник сообщил, что Xiaomi планирует выпустить в третьем квартале 2021 года новые телевизоры. Среди них могут быть флагманские модели с экранами OLED.
По информации источника, будут представлены новые модели серии Mi TV 6. Один из топ-менеджеров Xiaomi Пан Джун (Pan Jun) уже рассказал, что компания проводит слепое тестирование новинок. Представитель Xiaomi опубликовал фото с этого теста. На нём мы можем видеть множество телевизоров, по которым показывают какой-то сериал.
Топ-менеджер отметил, что «производительность новинок Xiaomi приятно удивила». К сожалению, подробностей о новинка нет. По слухам, они должны оказаться лучше предшественников, а также подорожать. Анонс моделей серии Mi TV 6 ожидается в июле.