Xiaomi выпустит новые телевизоры

По информации источника, будут представлены новые модели серии Mi TV 6. Один из топ-менеджеров Xiaomi Пан Джун (Pan Jun) уже рассказал, что компания проводит слепое тестирование новинок. Представитель Xiaomi опубликовал фото с этого теста. На нём мы можем видеть множество телевизоров, по которым показывают какой-то сериал.