Xiaomi выпустит OLED-телевизор для игр с технологиями NVIDIA

К сожалению, пока неизвестны размеры телевизоров, их разрешение, наличие или отсутствие HDR сертификации и т.д. NVIDIA пока никак не прокомментировала новинки Xiaomi.

Издание Videocardz отмечает, что если новые Xiaomi Mi OLED-телевизоры будут включены в программу Big Format Gaming Displays (BFGD), то они будут предлагать частоту обновления 75+ Гц, широкий цветовой охват, низкую задержку входного сигнала и поддержку ULMB, не говоря уже обо всех преимуществах стандарта HDMI 2.1.

Презентация новых телевизоров состоится 10 августа. В этот же день ожидается анонс нового смартфона Xiaomi Mi Mix 4.