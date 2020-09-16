Xiaomi выпустит пять недорогих телевизоров

Самый маленький телевизор из линейки Redmi Smart TV A получит 32-дюймовый экран. Самая крупная модель будет 65-дюймовой. Также серия будет включать в себя телевизоры с диагоналями дисплеев 43, 50, и 55 дюйма. Новые модели отличатся тонкими рамками.

Пока Xiaomi обнародовала только рекламный постер, на котором изображены все модели линейки Redmi Smart TV A. Технические характеристики телевизоров, их стоимость и дата запуска, пока неизвестны. Однако можно предположить, что устройства будут недорогими по аналогии с похожей серией Redmi Smart TV X.