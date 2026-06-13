«Я не слышу диалог»: голосовое управление ИИ Gemini появилось в телевизорах TCL

Опубликовано 13 июня 2026, 08:131 мин.
«Я не слышу диалог»: голосовое управление ИИ Gemini появилось в телевизорах TCLИли «сцена слишком тёмная»
Google начала внедрять обновление голосового управления для телевизоров с ИИ Gemini. Первыми новую возможность получают телевизоры TCL, пишут СМИ.
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Теперь вы можете просто сказать телевизору: «Мне не слышно, что происходит» или «Эта сцена слишком тёмная». Устройство само изменит настройки звука и картинки под ваши слова.
По условиям соглашения, первые 60 дней новая функция будет только у TCL. Обновление уже доступно на некоторых моделях TCL 2025 и 2026 годов: QM9K, QM7L, RM7L, X11L, QM9L, QM8L и RM9L. Затем Google планирует расширить её на другие телевизоры с Google TV.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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