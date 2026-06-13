«Я не слышу диалог»: голосовое управление ИИ Gemini появилось в телевизорах TCL

Теперь вы можете просто сказать телевизору: «Мне не слышно, что происходит» или «Эта сцена слишком тёмная». Устройство само изменит настройки звука и картинки под ваши слова.

По условиям соглашения, первые 60 дней новая функция будет только у TCL. Обновление уже доступно на некоторых моделях TCL 2025 и 2026 годов: QM9K, QM7L, RM7L, X11L, QM9L, QM8L и RM9L. Затем Google планирует расширить её на другие телевизоры с Google TV.