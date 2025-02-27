Яндекс представил 100-дюймовый телевизор Tuvio для домашнего кинотеатра

Опубликовано 27 февраля 2025, 09:001 мин.
Яндекс представил 100-дюймовый телевизор Tuvio для домашнего кинотеатраЕсть повод обновиться
Яндекс Фабрика представила новый 100-дюймовый телевизор Tuvio с технологией DLED, обеспечивающей яркие цвета и четкое изображение даже при ярком освещении. Это первый российский телевизор такого размера, который можно использовать как для домашнего кинотеатра, так и для бизнеса — например, в офисах и торговых центрах, пишет компания. Цена начинается от 199 990 рублей, заказать можно на Яндекс Маркете.
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Телевизор работает на YaOS и поддерживает голосового помощника Алиса, позволяя управлять устройством через Bluetooth-пульт с микрофоном. Есть поддержка Wi-Fi 2,4/5 ГГц. Звук усиливает система Dolby Digital Plus с динамиками мощностью 24 Вт.
Бренд Tuvio активно развивается: в его ассортименте уже есть телевизоры с OLED и Mini-LED от 48 до 65 дюймов.