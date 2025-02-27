Яндекс представил 100-дюймовый телевизор Tuvio для домашнего кинотеатра

Телевизор работает на YaOS и поддерживает голосового помощника Алиса, позволяя управлять устройством через Bluetooth-пульт с микрофоном. Есть поддержка Wi-Fi 2,4/5 ГГц. Звук усиливает система Dolby Digital Plus с динамиками мощностью 24 Вт.

Бренд Tuvio активно развивается: в его ассортименте уже есть телевизоры с OLED и Mini-LED от 48 до 65 дюймов.