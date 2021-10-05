Яндекс выпустил модуль, который делает любой телевизор «умным»А ещё новую колонку Мини
В Яндексе говорят, что Модуль делает любой телевизор «умным». Устройство поддерживает просмотр фильмов и сериалов из коллекции онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD, роликов из интернета, телеканалов. К Модулю прилагается пульт. В само устройство встроен микрофон. Через него можно обращаться к голосовому помощнику Алисе.
В целом, Модуль поддерживает видео в формате 4К и Dolby Vision. Для подключения устройства к телевизору нужно вставить его в порт HDMI и выбрать нужную сеть Wi-Fi. Новинка стоит 4990 рублей. В подарок при покупке можно получить подписку Плюс на целый год.
Яндекс
Что касается новой колонки, то она теперь имеет вариант с LED-экраном. На экране будут отображаться время, прогноз погоды или другая информация. Также новая Станция Мини получила более мощный звук — 10 Вт (в первой модели было 3 Вт). Вариант с LED-экраном стоит 6990 рублей, без экрана — 5990. В подарок дают три месяца подписки Плюс.
Предзаказ новых устройств начинается сегодня, 5 октября. Их можно приобрести в комплекте до 14 октября. Скидка при этом составит 2990 рублей.