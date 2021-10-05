Яндекс выпустил модуль, который делает любой телевизор «умным»

В Яндексе говорят, что Модуль делает любой телевизор «умным». Устройство поддерживает просмотр фильмов и сериалов из коллекции онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD, роликов из интернета, телеканалов. К Модулю прилагается пульт. В само устройство встроен микрофон. Через него можно обращаться к голосовому помощнику Алисе.

В целом, Модуль поддерживает видео в формате 4К и Dolby Vision. Для подключения устройства к телевизору нужно вставить его в порт HDMI и выбрать нужную сеть Wi-Fi. Новинка стоит 4990 рублей. В подарок при покупке можно получить подписку Плюс на целый год.