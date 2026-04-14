Опубликовано 14 апреля 2026, 08:00
Яндекс выпустил премиальный ИИ-телевизор — ТВ Станция MiniLEDС ярким экраном и голосовым помощником
Яндекс представила новую модель телевизора — ТВ Станцию MiniLED. Частота обновления достигает 144 Гц, пиковая яркость — 650 нит. Есть технологии Dolby Vision и HDR10. Но не только картинкой выделяется устройство.
Звук обеспечивают четыре динамика общей мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Audio. Для ночного просмотра предусмотрен режим «Ночной сеанс», когда телевизор сам приглушает громкость и настраивает яркость под освещение в комнате.
Внутри работает голосовой помощник Алиса. Она понимает просьбы, сказанные простыми словами. Например, можно сказать: «Алиса, выключи телевизор, когда закончится серия». Ассистент помогает искать фильмы во всех онлайн-кинотеатрах сразу, подсказывает, как пройти сложный момент в игре, отвечает на вопросы по сюжету и т. д.
Телевизор также управляет техникой умного дома — лампами, датчиками, розетками.
Модель выпускается в двух размерах: 55 дюймов за 79 990 рублей и 65 дюймов за 99 990 рублей.