180 операторов связи в России нарушили сроки подключения к системе "Антифрод"

Согласно предписаниям, операторам предоставляется 120 дней для подключения к системе «Антифрод» с момента получения уведомления. Неисполнение данного требования влечет за собой административную ответственность, включая штраф до 1 млн рублей, установленный статьей 13.2.1 КоАП РФ, пояснили в пресс-службе.

Сейчас зафиксированы нарушения сроков у более чем 180 операторов. Суд уже принял решение о назначении штрафов четырем из них на общую сумму 2,1 млн рублей.

Система «Антифрод» помогает операторам соблюдать законодательство, предоставляя технические средства для блокировки ненадежных звонков с поддельных номеров, что является важным моментом для обеспечения безопасности связи и защиты интересов пользователей.