200 московских преподавателей освоят ИИ для обучения студентов

Обучение позволит преподавателям подготовить выпускников колледжей по ИТ-специальностям с учетом требований работодателей и современных условий рынка труда. Педагоги освоят методику «равный равному», которая основана на взаимном обучении педагогов и студентов. Это поможет развить у учащихся коммуникативные навыки, самостоятельность, критическое мышление и повысить мотивацию к учебе, отметила Ракова.

С помощью ИИ преподаватели будут создавать интерактивные и персонализированные уроки, а также разрабатывать бизнес-кейсы в соответствии с актуальными требованиями работодателей. Также они повысят квалификацию в сфере Data Science и научатся принимать решения на основе данных.