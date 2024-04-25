200 московских преподавателей освоят ИИ для обучения студентов

Опубликовано 25 апреля 2024, 13:33
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200 московских преподавателей освоят ИИ для обучения студентовНа базе школы «Школы 21» от Сбера
Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в этом году 200 преподавателей из 33 московских колледжей пройдут обучение в области искусственного интеллекта (ИИ) на базе школы цифровых технологий Сбера — «Школы 21». Соглашение о сотрудничестве в области ИИ подписали мэр Москвы Сергей Собянин и президент Сбера Герман Греф.
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Обучение позволит преподавателям подготовить выпускников колледжей по ИТ-специальностям с учетом требований работодателей и современных условий рынка труда. Педагоги освоят методику «равный равному», которая основана на взаимном обучении педагогов и студентов. Это поможет развить у учащихся коммуникативные навыки, самостоятельность, критическое мышление и повысить мотивацию к учебе, отметила Ракова.
С помощью ИИ преподаватели будут создавать интерактивные и персонализированные уроки, а также разрабатывать бизнес-кейсы в соответствии с актуальными требованиями работодателей. Также они повысят квалификацию в сфере Data Science и научатся принимать решения на основе данных.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева