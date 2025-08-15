200 тыс. гектаров полей обработают дронами в Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что использование беспилотников позволяет достичь 35% экономической эффективности по сравнению с традиционными методами. В регионе активно разрабатываются программы на основе искусственного интеллекта для точного внесения удобрений с анализом состояния каждого участка поля.

Сельскохозяйственный сектор Самарской области демонстрирует устойчивое развитие. На начало августа аграрии уже собрали 53% урожая зерновых и зернобобовых культур, получив более 2 миллионов тонн зерна. Общая площадь посевов в регионе составляет около 2,2 миллиона гектаров.