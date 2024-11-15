«2ГИС» добавил новые функции для маршрутов, друзей и приватности данных

Кроме того, в профиле теперь отображаются все общественные места, где пользователь оставлял отзывы или фотографии. Однако можно не волноваться о конфиденциальности — показаны только места развлечений и общепита, данные о посещении мест из чувствительных сфер не отображаются. Если нужно, профиль можно закрыть от посторонних.

Сервис также обновил функцию для уведомлений о перемещениях друзей. В настройках «Друзья» можно включить пуш-уведомления, которые сообщат, если друг оказался в указанной локации или покинул её.

Функция «Друзья на карте» также получила обновления. Теперь можно видеть, чем занят друг: в парке — покажется значок дерева, в магазине — сумка, а в баре — коктейль. Если друг в пути, приложение покажет, на чём он перемещается — пешком, на машине или велосипеде. Также можно увидеть заряд его батареи, отправить реакции и уведомления о встрече общим друзьям.