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16:43, 29 ноября 2023
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30 молодежных научных лабораторий появятся на Дальнем Востоке

Была выделена квота

На третьем Конгрессе Молодых Ученых сообщили о создании 30 молодежных научных лабораторий на Дальнем Востоке. Заместитель министра науки и высшего образования РФ, Денис Секиринский, подтвердил эту новость, отметив важность мер поддержки регионов, пишет ТАСС.

30 молодежных научных лабораторий появятся на Дальнем Востоке

© Ferra.ru

Говоря о Дальнем Востоке, не могу не сказать и в контексте региональных мер поддержки, что мы в этом году буквально завершаем отбор новых молодежных лабораторий, 160 в этом году, со следующего года они будут получать финансирование, и мы, министр поддержал, выделили квоту дальневосточную, будет создано там 30 лабораторий, это заметный масштаб, заметное количество.

Денис Секиринский
Заместитель министра науки и высшего образования РФ

Он также обратил внимание на проблему оттока молодежи с Дальнего Востока и предложил сфокусироваться на поддержке качественного школьного образования, считая его ключевым фактором удержания молодежи в регионе.

Для поддержки научного и образовательного потенциала регионов были созданы научно-образовательные центры, что позволило сформировать оптимальные стратегии развития и поддержки научных проектов.

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