30 молодежных научных лабораторий появятся на Дальнем Востоке

Он также обратил внимание на проблему оттока молодежи с Дальнего Востока и предложил сфокусироваться на поддержке качественного школьного образования, считая его ключевым фактором удержания молодежи в регионе.

Для поддержки научного и образовательного потенциала регионов были созданы научно-образовательные центры, что позволило сформировать оптимальные стратегии развития и поддержки научных проектов.