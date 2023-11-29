30 молодежных научных лабораторий появятся на Дальнем Востоке

30 молодежных научных лабораторий появятся на Дальнем ВостокеБыла выделена квота
На третьем Конгрессе Молодых Ученых сообщили о создании 30 молодежных научных лабораторий на Дальнем Востоке. Заместитель министра науки и высшего образования РФ, Денис Секиринский, подтвердил эту новость, отметив важность мер поддержки регионов, пишет ТАСС.
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Говоря о Дальнем Востоке, не могу не сказать и в контексте региональных мер поддержки, что мы в этом году буквально завершаем отбор новых молодежных лабораторий, 160 в этом году, со следующего года они будут получать финансирование, и мы, министр поддержал, выделили квоту дальневосточную, будет создано там 30 лабораторий, это заметный масштаб, заметное количество.
Он также обратил внимание на проблему оттока молодежи с Дальнего Востока и предложил сфокусироваться на поддержке качественного школьного образования, считая его ключевым фактором удержания молодежи в регионе.
Для поддержки научного и образовательного потенциала регионов были созданы научно-образовательные центры, что позволило сформировать оптимальные стратегии развития и поддержки научных проектов.