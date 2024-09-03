37 медицинских изделий с ИИ зарегистрированы в России

Опубликовано 03 сентября 2024, 18:161 мин.
37 медицинских изделий с ИИ зарегистрированы в РоссииПлан на 2024 год – внедрить три изделия в каждом регионе
В России зарегистрировано 37 медицинских изделий, использующих искусственный интеллект (ИИ). Заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков озвучил цель на 2024 год — внедрить не менее трех таких устройств в каждом регионе страны.
© Ferra.ru
Выступая на сессии «Цифровые медицинские помощники в России — достижения и перспективы» на Восточном экономическом форуме, Вадим Ваньков подчеркнул, что большинство зарегистрированных изделий предназначены для работы с медицинскими изображениями.
Недавно было зарегистрировано первое медицинское изделие, использующее ИИ для определения новообразований при колоноскопии. Эта технология является важным шагом в развитии медицинских технологий и улучшении диагностики, отметил Ваньков.
По его словам, на этот год стоит задача о внедрении трех ИИ-медизделий в каждом регионе страны.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги: