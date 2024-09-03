37 медицинских изделий с ИИ зарегистрированы в России

Выступая на сессии «Цифровые медицинские помощники в России — достижения и перспективы» на Восточном экономическом форуме, Вадим Ваньков подчеркнул, что большинство зарегистрированных изделий предназначены для работы с медицинскими изображениями.

Недавно было зарегистрировано первое медицинское изделие, использующее ИИ для определения новообразований при колоноскопии. Эта технология является важным шагом в развитии медицинских технологий и улучшении диагностики, отметил Ваньков.

По его словам, на этот год стоит задача о внедрении трех ИИ-медизделий в каждом регионе страны.