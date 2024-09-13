В России
Опубликовано 13 сентября 2024, 19:00
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3D-принтер для печати объектов высотой в 8 м установят в Томске

Он поможет развивать технологии и материалы для строительства
В Томском государственном архитектурно-строительном университете (ТГАСУ) будет установлен 3D-принтер для печати строительных объектов высотой до 8 метров. Это стало возможным благодаря соглашению, подписанному между вузом и компанией Smart Build Service на форуме «Инженерный экстрим».
3D-принтер для печати объектов высотой в 8 м установят в Томске

© Ferra.ru

Ректор ТГАСУ Виктор Власов и директор компании Михаил Шиленков договорились о совместных проектах в области образования и научных исследований. Принтер будет установлен в одном из корпусов университета и предназначен для печати конструкций в области коттеджного и малоэтажного строительства.

Профессор ТГАСУ Наталья Копаница отметила, что новый принтер позволит проводить широкий спектр исследований и экспериментов. В рамках проекта планируется создание уникальных смесей для 3D-печати, учитывающих требования заказчиков и условия эксплуатации.

Кроме установки принтера, в ТГАСУ будет открыта лаборатория, где ученые будут разрабатывать и совершенствовать технологии и материалы для 3D-строительства. Лаборатория и принтер будут введены в эксплуатацию до конца 2024 года.