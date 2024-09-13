3D-принтер для печати объектов высотой в 8 м установят в Томске

Ректор ТГАСУ Виктор Власов и директор компании Михаил Шиленков договорились о совместных проектах в области образования и научных исследований. Принтер будет установлен в одном из корпусов университета и предназначен для печати конструкций в области коттеджного и малоэтажного строительства.

Профессор ТГАСУ Наталья Копаница отметила, что новый принтер позволит проводить широкий спектр исследований и экспериментов. В рамках проекта планируется создание уникальных смесей для 3D-печати, учитывающих требования заказчиков и условия эксплуатации.

Кроме установки принтера, в ТГАСУ будет открыта лаборатория, где ученые будут разрабатывать и совершенствовать технологии и материалы для 3D-строительства. Лаборатория и принтер будут введены в эксплуатацию до конца 2024 года.