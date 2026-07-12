Опубликовано 12 июля 2026, 18:461 мин.
3D-принтер изготовил 1,5 тыс. деталей для московского сервиса «Велобайк»Технологию применяют для ремонта транспорта
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что с начала сезона проката городской сервис «Велобайк» изготовил с помощью 3D-принтера около 1,5 тыс. деталей для электровелосипедов и электроскутеров.
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Производство комплектующих организовали в собственном сервисном центре компании. На оборудовании создают запасные элементы, включая крышки для шифтера, детали крепления номерных знаков и площадки для фиксации замков аккумуляторов.
По словам Ликсутова, использование 3D-печати позволило быстрее получать необходимые детали и в два раза увеличить объем внутреннего производства комплектующих. Технология помогает поддерживать городской транспорт в рабочем состоянии без ожидания поставок отдельных элементов.
Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского государственного университета разработали новый магнитный композитный материал для 3D-печати. Он может применяться при изготовлении элементов радиоэлектроники.