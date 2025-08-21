3D-зубные щетки: прорыв в гигиене или опасная иллюзия?

Кроме низкой эффективности, 3D-щётки могут быть потенциально опасны. Из-за сложной формы с выступающими элементами возрастает риск повредить десны или поцарапать эмаль. Контролировать силу нажатия также труднее, чем при использовании обычной щётки, особенно у детей и пожилых.

Отдельную тревогу вызывает происхождение этих устройств. Большинство 3D-моделей поступает из Китая, где сертификация менее строгая, чем у медицинских изделий. Это означает, что часть продукции может не соответствовать стандартам безопасности.