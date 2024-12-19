43% российских компаний внедрили ИИ в работу

С тех пор как начали отслеживать индекс готовности отраслей к внедрению ИИ, технологии стали неотъемлемой частью множества секторов экономики и социальной сферы. Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что все больше компаний фиксируют экономический эффект от использования ИИ. Более того, у множества организаций уже есть стратегии и планы по дальнейшему внедрению этих технологий, что свидетельствует о высоком интересе и вовлеченности в этот процесс.

Особое внимание уделяется сфере финансовых услуг, где ИИ начинает применяться в промышленном масштабе. В 2024 году 36% компаний отметили существенный экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта, по сравнению с 14% в 2021 году. В то же время, 38% организаций планируют расширять использование ИИ в будущем.

Однако, несмотря на рост интереса, индекс готовности к внедрению ИИ в России составляет всего 3,5 пункта из 10 возможных. Это связано с тем, что с увеличением применения технологий требуется больше ресурсов — как человеческих, так и финансовых.