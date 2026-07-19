48 стартапов молодых исследователей из Самарской области получат гранты

По словам губернатора региона Вячеслава Федорищева, больше всего поддержанных инициатив представили студенты ведущих вузов области. Среди них 12 проектов Самарского государственного технического университета, а также по 8 разработок от Самарского университета имени Королева и Поволжского государственного университета сервиса.

Победившие проекты связаны с цифровыми технологиями, созданием новых приборов и разработками в области биотехнологий. Часть инициатив соответствует направлениям национальных проектов, ориентированных на развитие технологического лидерства, отметил Федорищев.