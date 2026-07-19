48 стартапов молодых исследователей из Самарской области получат гранты

Опубликовано 19 июля 2026, 18:111 мин.
48 стартапов молодых исследователей из Самарской области получат грантыКаждый проект поддержат на 1 млн рублей
В Самарской области 48 участников конкурса «Студенческий стартап» получат гранты по 1 млн рублей на развитие технологических проектов и бизнес-идей. Регион вошел в число лидеров по количеству победителей всероссийского конкурса.
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По словам губернатора региона Вячеслава Федорищева, больше всего поддержанных инициатив представили студенты ведущих вузов области. Среди них 12 проектов Самарского государственного технического университета, а также по 8 разработок от Самарского университета имени Королева и Поволжского государственного университета сервиса.
Победившие проекты связаны с цифровыми технологиями, созданием новых приборов и разработками в области биотехнологий. Часть инициатив соответствует направлениям национальных проектов, ориентированных на развитие технологического лидерства, отметил Федорищев.