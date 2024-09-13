60% больниц Москвы внедрили единую лабораторную информационную систему

Опубликовано 13 сентября 2024, 18:061 мин.
60% больниц Москвы внедрили единую лабораторную информационную системуОна обрабатывает более 650 тыс. исследований в день
Единая лабораторная информационная система (ЛИС) внедрена в 60% больниц Москвы, что значительно упростило работу медперсонала и повысило качество диагностики. По данным заммэра Анастасии Раковой, ЛИС ежедневно обрабатывает свыше 650 тысяч исследований.
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Ранее результаты анализов пациентов хранились в разных системах или на бумаге, что замедляло процесс. Теперь результаты лабораторных исследований быстрее поступают в электронные медицинские карты пациентов, ускоряя диагностику и лечение. Внедрение ЛИС также привело к унификации стандартов работы лабораторий и автоматизации ключевых процессов, отметила Ракова.
Система поддерживает большинство видов исследований, кроме цитологических и гистологических. Врач формирует направление через ЕМИАС, а после взятия биоматериала каждой пробе присваивается штрихкод. Аппараты-анализаторы считывают код и передают результаты в систему.