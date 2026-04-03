60 технологий предиктивной селекции разработают в Тимирязевской академии

Недавно в академии открылся Тимирязевский геномный центр при поддержке Министерства сельского хозяйства. В основе его работы лежат биоинформатика, математическое моделирование и машинное обучение. Первым практическим шагом стал сбор урожая малины, выращенный в инновационных теплицах в феврале, задолго до обычного сезона.

В пресс-службе академии отметили, что сейчас в теплицах испытывают сорта «Геракл», «Брянское диво» и «Пингвин». Они отличаются крупными ягодами и хорошей отзывчивостью на высокий агрофон. Специальный микроклимат, теплоизоляционный пол и система капельного орошения позволяют получать ягоды круглый год.