60 технологий предиктивной селекции разработают в Тимирязевской академии

Опубликовано 03 апреля 2026, 18:581 мин.
60 технологий предиктивной селекции разработают в Тимирязевской академииУченые создадут холодоустойчивые сорта
К 2030 году ученые Тимирязевской академии планируют разработать более 66 технологий предиктивной селекции и наборов ДНК-тест-систем. Работа направлена на создание холодоустойчивых сортов и улучшение сохранности овощей, фруктов и ягод при транспортировке.
Недавно в академии открылся Тимирязевский геномный центр при поддержке Министерства сельского хозяйства. В основе его работы лежат биоинформатика, математическое моделирование и машинное обучение. Первым практическим шагом стал сбор урожая малины, выращенный в инновационных теплицах в феврале, задолго до обычного сезона.
В пресс-службе академии отметили, что сейчас в теплицах испытывают сорта «Геракл», «Брянское диво» и «Пингвин». Они отличаются крупными ягодами и хорошей отзывчивостью на высокий агрофон. Специальный микроклимат, теплоизоляционный пол и система капельного орошения позволяют получать ягоды круглый год.