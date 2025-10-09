73 млрд рублей вложат в развитие биотехнологий в Ростовской области

Компания «Амирост» построит в Азове производственный комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна производительностью 1250 тонн в сутки. Инвестиции составят 34,6 миллиарда рублей. Предприятие будет выпускать крахмал, декстрозу, фруктозу и кормовой глютен.

Другой проект реализует компания «Амилко», которая вложит 3,5 миллиарда рублей в создание производств патоки, кормов и пищевых крахмалов. Это позволит увеличить мощности предприятия с 270 до 410 тысяч тонн перерабатываемого зерна в год.

Третий проект в Волгодонске осуществляет компания «Росхим». Будет создан комплекс «ДонБиоТех» для производства лизина и аминокислот с объемом инвестиций 34,6 миллиарда рублей. Мощность переработки составит 500 тысяч тонн пшеницы в год.

Как отметил губернатор региона Юрий Слюсарь, развитие биотехнологий станет приоритетом для сельхозпереработки. Эти проекты позволят создавать высококвалифицированные рабочие места, замещать импортную продукцию и повышать технологичность агропроизводства.