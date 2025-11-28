74 региона России внедрили ИИ-платформу для анализа рентгена

Опубликовано 28 ноября 2025, 23:191 мин.
74 региона России внедрили ИИ-платформу для анализа рентгенаСистему уже используют для обработки миллионов исследований
Московская платформа «МосМедИИ», применяющая искусственный интеллект (ИИ) для анализа рентгеновских снимков, продолжает масштабироваться по всей стране. К системе подключились уже 74 региона, включая недавно присоединившиеся Тулу и Севастополь.
Как сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, с помощью данной технологии врачи провели анализ более восьми миллионов исследований. Столичные наработки в области медицинского ИИ легли в основу национальных стандартов.
Разработано 22 таких стандарта, девять из которых начали действовать в текущем году. Это создает надежную экосистему с четкими требованиями к качеству и ускорит внедрение цифровых помощников для врачей по всей России. С января 2026 года вступят в силу еще пять нормативов.