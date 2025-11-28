74 региона России внедрили ИИ-платформу для анализа рентгена

Как сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, с помощью данной технологии врачи провели анализ более восьми миллионов исследований. Столичные наработки в области медицинского ИИ легли в основу национальных стандартов.

Разработано 22 таких стандарта, девять из которых начали действовать в текущем году. Это создает надежную экосистему с четкими требованиями к качеству и ускорит внедрение цифровых помощников для врачей по всей России. С января 2026 года вступят в силу еще пять нормативов.