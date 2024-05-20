86 регионов России внедрили цифровую систему управления стройкомплексом

По его словам, 86 регионов уже подключили строительные объекты к системе управления, созданной для государственных заказчиков в сфере строительства. Это шаг к единой цифровой вертикали строительного комплекса страны.

Хуснуллин также напомнил, что до конца 2024 года все регионы должны завершить перевод исполнительной документации строительных проектов в цифровой формат. По данным правительства, эту работу уже завершили 79 регионов, а еще 10 работают над этим.

Правительство выделило значимость нового механизма интеграции с государственными информационными системами, который позволит эффективнее и быстрее вести строительство благодаря использованию больших данных и аналитики.