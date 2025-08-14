Абоненты Т2 могут оплачивать зарубежные сервисы за границей или онлайн картой от банка Гонконга

Процесс оформления карты занимает несколько минут и доступен в разделе «Финсервисы» в приложении T2. Пополнение возможно в рублях через Систему быстрых платежей, после чего средства автоматически конвертируются в доллары.

Стоимость выпуска карты составляет 30 долларов США. Первый год обслуживания бесплатный, а начиная со второго года взимается плата в размере 30 долларов ежегодно. После открытия карты клиенту начисляется 10 долларов на счёт в качестве приветственного бонуса. Пополнение баланса не облагается комиссией, при этом каждая транзакция сопровождается фиксированной комиссией в 25 центов.

Карта поддерживает технологию 3D Secure, что обеспечивает дополнительный уровень защиты платежей. Её можно добавить в Apple Pay и использовать для бесконтактной оплаты. Пополнение баланса происходит мгновенно.