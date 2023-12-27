"Аэрофлот" и Российская государственная библиотека запустят цифровой проект"Читаем в небе"
В пресс-службе компании "Аэрофлот" объявили, что авиаперевозчик запустил проект "Читаем в небе" совместно с Российской государственной библиотекой, предоставляя бесплатный доступ к электронной библиотеке пассажирам во время полетов.
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Проект, реализованный при поддержке Министерства культуры РФ, предоставит доступ к более 200 аудиокнигам и 4 тыс. произведений через мультимедийную бортовую систему.
Генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский отметил, что инициатива призвана приобщить пассажиров к лучшим образцам литературы и научно-популярных изданий.
Министр культуры РФ Ольга Любимова приветствовала проект, выразив надежду, что он откроет новые возможности чтения для каждого путешественника.
Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда подчеркнул уникальность и важность книги в развитии интеллекта и эмпатии в быстро меняющемся мире. "Читаем в небе" - первая воздушная библиотека, где книга остается неотъемлемой частью чтения, даже в небесах.