"Аэрофлот" и Российская государственная библиотека запустят цифровой проект

Проект, реализованный при поддержке Министерства культуры РФ, предоставит доступ к более 200 аудиокнигам и 4 тыс. произведений через мультимедийную бортовую систему.

Генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский отметил, что инициатива призвана приобщить пассажиров к лучшим образцам литературы и научно-популярных изданий.

Министр культуры РФ Ольга Любимова приветствовала проект, выразив надежду, что он откроет новые возможности чтения для каждого путешественника.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда подчеркнул уникальность и важность книги в развитии интеллекта и эмпатии в быстро меняющемся мире. "Читаем в небе" - первая воздушная библиотека, где книга остается неотъемлемой частью чтения, даже в небесах.