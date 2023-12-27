Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
В России
21:18, 27 декабря 2023
1 мин.

"Аэрофлот" и Российская государственная библиотека запустят цифровой проект

"Читаем в небе"

В пресс-службе компании "Аэрофлот" объявили, что авиаперевозчик запустил проект "Читаем в небе" совместно с Российской государственной библиотекой, предоставляя бесплатный доступ к электронной библиотеке пассажирам во время полетов.

"Аэрофлот" и Российская государственная библиотека запустят цифровой проект

© Ferra.ru

Проект, реализованный при поддержке Министерства культуры РФ, предоставит доступ к более 200 аудиокнигам и 4 тыс. произведений через мультимедийную бортовую систему.

Генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский отметил, что инициатива призвана приобщить пассажиров к лучшим образцам литературы и научно-популярных изданий.

Министр культуры РФ Ольга Любимова приветствовала проект, выразив надежду, что он откроет новые возможности чтения для каждого путешественника.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда подчеркнул уникальность и важность книги в развитии интеллекта и эмпатии в быстро меняющемся мире. "Читаем в небе" - первая воздушная библиотека, где книга остается неотъемлемой частью чтения, даже в небесах.

Новости партнеров
Новости партнеров