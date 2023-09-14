«Аэрофлот» и «Яковлев» создадут ПО для новых отечественных самолетов

22:25, 14 сентября 2023
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«Аэрофлот» и «Яковлев» создадут ПО для новых отечественных самолетовВ рамках договоренностей создадут новые программные обеспечения, сервисы для автоматизации рабочих процессов самолетов.
Генеральный директор и председатель правления ПАО «Аэрофлот Сергей Александрович во время VIII Восточного экономического форума рассказал журналистам, что "Аэрофлот" и "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") создадут программное обеспечение (ПО) для новых отечественных самолетов.
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Конечно, это есть в наших совместных планах с партнером, который оказывает нам аналогичные услуги для самолетов западного производства. Наш партнер будет совместно с нами и с "Яковлевым" реализовывать подобные решения на новых отечественных самолетах. Также обсуждаем с российскими провайдерами обеспечение интернетом на борту.
Сергей Владимирович Александровский
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот»