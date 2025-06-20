«Аэрофлот», МТС и Сбер создадут цифровые сервисы для авиации будущего

В рамках партнерства планируется создать общую команду экспертов, которая будет обмениваться технологиями и опытом. Проекты затронут автоматизацию документооборота, улучшение систем оповещения пассажиров, а также управление клиентской лояльностью и маркетинговыми коммуникациями. Кроме того, компании намерены повышать осведомленность сотрудников и пассажиров о возможностях новых технологий и связанных с ними рисках.

Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский подчеркнул, что цифровая трансформация направлена на повышение клиентоориентированности и создание надежных IT-решений для авиаперевозчика. В свою очередь, президент «Экосистемы МТС» Ровшан Алиев отметил эффективность цифровых продуктов в снижении нагрузки на службы поддержки и экономии средств крупных компаний.

Председатель правления и президент Сбербанка Герман Греф добавил, что современные технологии, которые расширяют возможности человека, станут драйвером развития гражданской авиации.