Аэрофлот сократил выбросы углекислого газа на 9,1%

Согласно сообщению, снижение уровня выбросов было достигнуто за счет снижения потребления авиационного топлива на 6,2%, что связано с высокой загрузкой самолетов. В 2022 году годовой пассажиропоток «Аэрофлота» составил 40,7 миллионов человек, а в 2023 году увеличился на 16,3%, достигнув 47,3 миллиона человек. Занятость кресел составила 87,5%, что также является рекордным показателем.

Пассажирооборот авиаперевозчика увеличился на 25,4% до 123,4 миллиарда пассажиро-километров, а количество рейсов в прошлом году составило 314 тысяч. Инициативы по экологической устойчивости также привели к значительным результатам: полная переработка использованных материалов, снижение потребления бумаги и активное участие сотрудников в сборе и переработке отходов.