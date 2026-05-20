«Аэрофлот» создал ИИ-аватара для помощи пассажирам

Василиса помогает узнать об услугах перевозчика, ищет билеты и оформляет их. В основе лежат LLM-модель и технология RAG. Благодаря им разговор получается живым, а аватар подстраивается под разные сценарии. Ожидается, что это снизит нагрузку на обычные стойки информации.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что устройство работает без перерывов, распознает голос и текст, а ответы показывает на экране. Система подходит и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Можно говорить вслух или печатать на виртуальной клавиатуре. Все голосовые ответы дублируются текстом. В будущем такие киоски планируют ставить на вокзалах и в транспортных узлах.