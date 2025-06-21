В России
Опубликовано 21 июня 2025, 16:54
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«Аэрофлот» усилит защиту от кибератак с помощью BI.ZONE

Соглашение подписано на ПМЭФ-2025
Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» и компания BI.ZONE (входит в экосистему Сбера) объявили о партнерстве в сфере кибербезопасности. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме.
«Аэрофлот» усилит защиту от кибератак с помощью BI.ZONE
© Eduard Galitsky

Основой сотрудничества станет внедрение решений на базе искусственного интеллекта для защиты от кибератак. Стороны планируют обмениваться данными об угрозах, совместно разрабатывать методы противодействия мошенничеству и предотвращения утечек информации.

Как отметил заместитель генерального директора «Аэрофлота» Антон Мацкевич, соглашение направлено на усиление защиты цифровых сервисов авиакомпании. Особое внимание уделят безопасности данных клиентов и стабильной работе всех систем.

По словам директора BI.ZONE Дмитрия Самарцева, использование ИИ-технологий позволяет на 40% быстрее выявлять киберугрозы. Это особенно актуально в условиях, когда, по прогнозам Сбера, к 2026 году большинство атак будут проводиться с применением искусственного интеллекта.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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