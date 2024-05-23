«Аэрофлот» внедрит оплату билетов по биометрии в своих точках продаж

Согласно заявлению Мацкевича, до конца июня этого года «Аэрофлот» запустит сервис оплаты через биометрию на базе технологии «Сбера» во всех своих филиалах и точках продаж. Это означает, что любая транзакция может быть подтверждена через биометрические параметры для любого жителя России.

Кроме того, к концу текущего года планируется запуск авторизации для пассажиров через «Сбер ID» в кабинете лояльности «АэрофлотБонус», добавил Антон Мацкевич.

Эти шаги направлены на повышение удобства и безопасности процесса оплаты билетов для пассажиров авиакомпании.