«Аэрофлот» внедрит оплату билетов по биометрии в своих точках продаж

Опубликовано 23 мая 2024, 21:30
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«Аэрофлот» внедрит оплату билетов по биометрии в своих точках продажДо конца июня
На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» заместитель генерального директора «Аэрофлота» Антон Мацкевич объявил о планах компании внедрить оплату покупки авиабилетов по биометрии в их собственных точках продаж.
Согласно заявлению Мацкевича, до конца июня этого года «Аэрофлот» запустит сервис оплаты через биометрию на базе технологии «Сбера» во всех своих филиалах и точках продаж. Это означает, что любая транзакция может быть подтверждена через биометрические параметры для любого жителя России.
Кроме того, к концу текущего года планируется запуск авторизации для пассажиров через «Сбер ID» в кабинете лояльности «АэрофлотБонус», добавил Антон Мацкевич.
Эти шаги направлены на повышение удобства и безопасности процесса оплаты билетов для пассажиров авиакомпании.