В России
Опубликовано 13 декабря 2024, 14:35
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«Аэрофлот» вступил в альянс по искусственному интеллекту для развития технологий

Авиакомпания внедрит нейросети для создания цифровых двойников
Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о своем вступлении в Альянс в сфере искусственного интеллекта. Это решение было озвучено на международной конференции AIJourney, которая проходит в Москве с 11 по 13 декабря 2024 года.
«Аэрофлот» вступил в альянс по искусственному интеллекту для развития технологий

© Ferra.ru

Одним из ключевых направлений для «Аэрофлота» станет создание цифровых двойников — виртуальных моделей, которые будут точно воспроизводить основные процессы компании. Это позволит оптимизировать операции и улучшить процессы машинного обучения. Основной проект, который авиакомпания реализует с использованием ИИ, — Автоматизированная система управления доходами (АСУД). С помощью нейросетей компания сможет прогнозировать спрос на авиаперелеты с высокой точностью, что поможет более эффективно использовать воздушные судна и оперативно реагировать на изменения рынка.

Ожидается, что экономический эффект от применения ИИ в рамках АСУД составит более трех миллиардов рублей на первом этапе. В дальнейшем «Аэрофлот» планирует предоставить систему другим российским авиакомпаниям для использования.