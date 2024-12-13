«Аэрофлот» вступил в альянс по искусственному интеллекту для развития технологий

Одним из ключевых направлений для «Аэрофлота» станет создание цифровых двойников — виртуальных моделей, которые будут точно воспроизводить основные процессы компании. Это позволит оптимизировать операции и улучшить процессы машинного обучения. Основной проект, который авиакомпания реализует с использованием ИИ, — Автоматизированная система управления доходами (АСУД). С помощью нейросетей компания сможет прогнозировать спрос на авиаперелеты с высокой точностью, что поможет более эффективно использовать воздушные судна и оперативно реагировать на изменения рынка.

Ожидается, что экономический эффект от применения ИИ в рамках АСУД составит более трех миллиардов рублей на первом этапе. В дальнейшем «Аэрофлот» планирует предоставить систему другим российским авиакомпаниям для использования.