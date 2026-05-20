«Аэрофлот» запустит голосового ИИ-помощника

Опубликовано 20 мая 2026, 17:461 мин.
«Аэрофлот» запустит голосового ИИ-помощникаНа базе GigaChat
Авиакомпания «Аэрофлот» показала в рамках конференции ЦИПР умного голосового помощника для обслуживания пассажиров. Разработкой системы занималась российская компания «Проф ИТ». Сервис работает на базе единой коммуникационной платформы авиакомпании, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
ИИ-ассистент использует LLM-модель GigaChat от Сбера и технологию RAG. Система способна одновременно поддерживать до 600 диалогов и после полноценного запуска сможет обрабатывать до 32 тысяч звонков в сутки. По данным компании, переоформление билетов через робота будет занимать около двух минут вместо 20.
Сейчас помощник тестируется в контакт-центре «Аэрофлота». Он ищет рейсы, подбирает тарифы, предоставляет данные о бронировании и при необходимости переводит клиента на оператора. В дальнейшем сервис планируют дополнить новыми функциями.