«Аэрофлот» запустит голосового ИИ-помощника

ИИ-ассистент использует LLM-модель GigaChat от Сбера и технологию RAG. Система способна одновременно поддерживать до 600 диалогов и после полноценного запуска сможет обрабатывать до 32 тысяч звонков в сутки. По данным компании, переоформление билетов через робота будет занимать около двух минут вместо 20.

Сейчас помощник тестируется в контакт-центре «Аэрофлота». Он ищет рейсы, подбирает тарифы, предоставляет данные о бронировании и при необходимости переводит клиента на оператора. В дальнейшем сервис планируют дополнить новыми функциями.