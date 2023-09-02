Аэропорт Набережных Челнов сможет обслуживать около 1 млн пассажиров в год

Терминал, состоящий из трех этажей оснащен просторными залами ожидания с учетом потребностей маломобильных групп населения, современной системой вентиляции и кондиционирования воздуха, информационными экранами. Пропускная способность здания составляет 200 000 пассажиров в час как на вылет, так и на прилет.

По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, пассажирский поток в аэропорту Бегишева растет, поэтому необходим был новый терминал. Аэропорт востребован еще и из-за того, что в Набережных Челнах живут порядка 1 млн человек.

В этом районе находится много крупных предприятий, поэтому развитие аэропорта дает большой вклад в экономику республики, заявил генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин

Работы по реконструкции Бегишево начались в 2019 году.