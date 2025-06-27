Аэропорт Пулково перешёл на отечественную систему управления

Аэропорт выступил соразработчиком системы вместе с компанией IBS. Сотрудничество началось в сентябре 2024 года для создания технологически независимых решений в авиационной отрасли. Новая ERP-система — часть стратегии импортозамещения, которая также включает внедрение искусственного интеллекта для анализа данных.

Помимо этого, в Пулково разработали платформу MRMS для управления мобильными ресурсами при обслуживании самолётов. Система отслеживает более 5 000 операций ежедневно и помогает оптимизировать работу при интенсивной нагрузке — свыше 300 рейсов в сутки.

Ранее аэропорт уже перевёл на российское ПО стойки регистрации, выходы на посадку, а также системы обработки багажа.