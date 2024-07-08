Опубликовано 08 июля 2024, 15:20
1 мин.
Аэропорт Шереметьево перешел на российскую систему обработки багажа"Рексофт"
Аэропорт Шереметьево начал использовать российскую систему обработки багажа в терминале D вместо иностранной, сообщает ТАСС. Это решение было принято в 2022 годк после того, как компания Vanderlande Industries покинула российский рынок, что затруднило поддержку и модернизацию системы.
Заместитель генерального директора по информационным технологиям аэропорта Кирилл Алифанов отметил, что новая система «Рексофт» полностью соответствует российским стандартам сортировки и досмотра багажа. Это важно для обслуживания внутренних и международных воздушных линий, особенно в условиях крупнейшего в России терминала.
Переход на отечественные технологии стал частью стратегии импортозамещения, поддерживаемой правительством Российской Федерации для объектов критической информационной инфраструктуры, добавил Заместитель генерального директора по информационным технологиям аэропорта Кирилл Алифанов.