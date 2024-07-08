Аэропорт Шереметьево перешел на российскую систему обработки багажа

Заместитель генерального директора по информационным технологиям аэропорта Кирилл Алифанов отметил, что новая система «Рексофт» полностью соответствует российским стандартам сортировки и досмотра багажа. Это важно для обслуживания внутренних и международных воздушных линий, особенно в условиях крупнейшего в России терминала.

Переход на отечественные технологии стал частью стратегии импортозамещения, поддерживаемой правительством Российской Федерации для объектов критической информационной инфраструктуры, добавил Заместитель генерального директора по информационным технологиям аэропорта Кирилл Алифанов.