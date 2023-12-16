Аграрии Свердловской области получат господдержку для переработки зерна

Финансовая помощь будет направлена на покрытие издержек, таких как заработная плата сотрудникам, топливо для сельскохозяйственной техники, семена, химическая защита и удобрения для растений. Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка области, Анна Кузнецова, отметила, что эти дополнительные средства из резервного фонда федерального бюджета сыграют важную роль в поддержке земледельцев, пострадавших от неблагоприятной засушливой погоды.

Общий объем финансирования, выделенного на поддержку сельскохозяйственных производителей региона, составит более 5 млрд рублей в 2023 году. Эти средства предназначены для обеспечения продовольственной безопасности и увеличения производства местной продукции, подчеркнули в департаменте.