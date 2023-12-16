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22:17, 16 декабря 2023
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Аграрии Свердловской области получат господдержку для переработки зерна

Около 220 миллионов рублей

Аграрии Свердловской области ожидают значительной государственной поддержки в размере около 220 миллионов рублей до конца 2023 года. По сообщению из департамента информационной политики региона, эти средства предоставят 138 компаниям, занимающимся переработкой зерновых культур, пишет ТАСС.

Аграрии Свердловской области получат господдержку для переработки зерна

© Ferra.ru

Финансовая помощь будет направлена на покрытие издержек, таких как заработная плата сотрудникам, топливо для сельскохозяйственной техники, семена, химическая защита и удобрения для растений. Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка области, Анна Кузнецова, отметила, что эти дополнительные средства из резервного фонда федерального бюджета сыграют важную роль в поддержке земледельцев, пострадавших от неблагоприятной засушливой погоды.

Общий объем финансирования, выделенного на поддержку сельскохозяйственных производителей региона, составит более 5 млрд рублей в 2023 году. Эти средства предназначены для обеспечения продовольственной безопасности и увеличения производства местной продукции, подчеркнули в департаменте.

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