Айсберг А23а потерял 99% площади и перестал быть крупнейшим в мире

Опубликовано 22 апреля 2026, 12:111 мин.
Айсберг А23а потерял 99% площади и перестал быть крупнейшим в миреОн окончательно разрушился в водах Южного океана
В пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сообщили, что айсберг А23а, который еще в 2025 году считался крупнейшим в мире, полностью разрушился. За время своей жизни он потерял 99% площади. Сейчас его площадь составляет менее 50 квадратных километров. Он продолжает дрейфовать и раскалываться.
Ледяной блок откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. Тогда его площадь составляла 4170 квадратных километров, что вдвое больше территории Санкт-Петербурга. Более 30 лет айсберг стоял на мели в море Уэдделла, а затем начал движение вдоль Антарктиды.
В 2025 году он приблизился к острову Южная Георгия и снова сел на мель. В августе от него откололись три крупных фрагмента площадью до 300 квадратных километров. После этого айсберг потерял статус крупнейшего, отметили в пресс-службе.