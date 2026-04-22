Айсберг А23а потерял 99% площади и перестал быть крупнейшим в мире

Ледяной блок откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. Тогда его площадь составляла 4170 квадратных километров, что вдвое больше территории Санкт-Петербурга. Более 30 лет айсберг стоял на мели в море Уэдделла, а затем начал движение вдоль Антарктиды.

В 2025 году он приблизился к острову Южная Георгия и снова сел на мель. В августе от него откололись три крупных фрагмента площадью до 300 квадратных километров. После этого айсберг потерял статус крупнейшего, отметили в пресс-службе.