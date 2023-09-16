«Ак Барс» начнет строить суда на сжиженном газе в 2024 году

«Ак Барс» начнет строить суда на сжиженном газе в 2024 годуПланируется строить прогулочные суда и буксиры
Генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов беседе с ТАСС рассказал, что корпорация начнет строить суда на сжиженном природном газе в 2024 году.
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Подписать соглашение с заказчиком планируется во время Петербургского международного газового форума, который пройдет с 31 октября по 3 ноября.
Будем подписывать соглашение с перспективой строительства достаточно большого количества судов на сжиженном газе. В основном это будут прогулочные суда. … Мы планируем, если в этом году мы договоримся, до конца года выйдем на договор. ... Строительство начнется в следующем году со сдачей в 2025 году. …Должны сделать так, чтобы до конца навигации [2024 года] …, август-сентябрь, выполнить данную работу, испытать суда. А вот на начало навигации 2025 года уже отдать в эксплуатацию.