«Ак Барс» начнет строить суда на сжиженном газе в 2024 году

Будем подписывать соглашение с перспективой строительства достаточно большого количества судов на сжиженном газе. В основном это будут прогулочные суда. … Мы планируем, если в этом году мы договоримся, до конца года выйдем на договор. ... Строительство начнется в следующем году со сдачей в 2025 году. …Должны сделать так, чтобы до конца навигации [2024 года] …, август-сентябрь, выполнить данную работу, испытать суда. А вот на начало навигации 2025 года уже отдать в эксплуатацию.