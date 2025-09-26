Академик РАН предложил объединить врачей и разработчиков для борьбы с раком

Опубликовано 26 сентября 2025, 15:461 мин.
Академик РАН предложил объединить врачей и разработчиков для борьбы с ракомЧтобы ускорить диагностику и снизить затраты
Академик РАН Сергей Нетесов заявил о необходимости тесного сотрудничества между медицинскими работниками и создателями систем диагностики онкологических заболеваний. По его мнению, такой подход поможет ускорить постановку диагноза и выбор терапии, а также снизить затраты на обследование.
Он отметил, что несвоевременное выявление опухоли нередко приводит к тяжёлым последствиям, даже если лечение проводится. Именно поэтому, считает учёный, необходимо наладить диалог между врачами, специалистами по диагностике и разработчиками технологий.
Нетесов подчеркнул, что проблему можно решить через внедрение новых правил и формирование рабочих площадок для взаимодействия профессионалов. Такой шаг позволит не только сократить время на принятие решений, но и повысить эффективность применяемых методов терапии.