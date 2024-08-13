Аквариус представил четыре новых ПК на российской матплате и процессорах Intel

Эти ПК впервые будут представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024». В линейку входят четыре модели с разными характеристиками.

ПК Aquarius Pro K790 с полноразмерным корпусом ATX предназначен для мощных систем и поддерживает установку видеокарт до 350 мм (включая Nvidia RTX 4090).

Модель Aquarius Pro K760 имеет среднеразмерный корпус мини-ATX и три видеоразъема для подключения. Также есть встроенный замок для защиты от несанкционированного доступа.

Aquarius Pro K730 отличается компактным корпусом и возможностью установки дополнительных компонентов, что делает его подходящим для многозадачности.

Aquarius Pro K720 — самый компактный ПК в корпусе SFF. При этом есть поддержка уходящих технологий (VGA, COM-порт), что «позволит интегрировать ПК со всем парком устройств», пишет пресс-служба.

Все новинки уже доступны для заказа.