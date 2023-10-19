Альфа-тест отечественного движка Nau Engine начнется в ноябре

Директор проекта, Александр Мясищев, объявил о запуске закрытой альфа-версии и отметил, что она будет доступна для тестирования до февраля следующего года. Ранее команда проекта предоставила возможность подать заявки на участие в альфа-тесте, и уже более 12 тысяч человек из разных стран проявили интерес к участию.

Согласно презентации, открытое бета-тестирование Nau Engine запланировано на четвертый квартал 2024 года, а окончательная версия (версия 1.0) должна появиться в четвертом квартале 2025 года.