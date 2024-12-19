Алгоритмы поведения животных помогут оптимизировать электросети России

Как отметил разработчик программы, ассистент кафедры электрических станций НГТУ Никита Сергеев, традиционные методы проектирования сетей основывались на существующих стандартах, но с ростом популярности маломощных источников энергии возникла необходимость в более гибких подходах. Программа использует эволюционные алгоритмы и роевой интеллект, которые имитируют поведение стаи птиц или волков, стремящихся найти оптимальный путь.

Эти методы позволяют найти лучшие варианты размещения оборудования в электрических сетях, таких как выключатели, которые автоматически отключают поврежденные участки сети. Программа анализирует различные варианты расположения оборудования, оценивая их по надежности и экономической эффективности. В результате на выходе появляются несколько оптимальных решений, которые помогают значительно снизить стоимость сетей и повысить их надежность.