В России
Опубликовано 19 декабря 2024, 17:41
1 мин.

Алгоритмы поведения животных помогут оптимизировать электросети России

Новые разработка используют природу для улучшения энергетики
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили что ученые вуза разработали уникальную программу для проектирования электрических сетей. Основой программы стали эволюционные алгоритмы и методы искусственного интеллекта (ИИ), вдохновленные природными процессами, такими как эволюция и коллективное поведение животных.
Алгоритмы поведения животных помогут оптимизировать электросети России

© Ferra.ru

Как отметил разработчик программы, ассистент кафедры электрических станций НГТУ Никита Сергеев, традиционные методы проектирования сетей основывались на существующих стандартах, но с ростом популярности маломощных источников энергии возникла необходимость в более гибких подходах. Программа использует эволюционные алгоритмы и роевой интеллект, которые имитируют поведение стаи птиц или волков, стремящихся найти оптимальный путь.

Эти методы позволяют найти лучшие варианты размещения оборудования в электрических сетях, таких как выключатели, которые автоматически отключают поврежденные участки сети. Программа анализирует различные варианты расположения оборудования, оценивая их по надежности и экономической эффективности. В результате на выходе появляются несколько оптимальных решений, которые помогают значительно снизить стоимость сетей и повысить их надежность.