Алгоритмы VK Музыки стали в два раза лучше подбирать треки под ваш вкус

В разделе VK Микс, отвечающем за персональные рекомендации, заметно выросла активность. За год время прослушивания треков из этого раздела увеличилось более чем вдвое, а пользователи стали чаще добавлять понравившиеся композиции в свои плейлисты. Особенно активно новыми рекомендациями пользуются подростки: аудитория в возрасте от 14 до 18 лет за год выросла на 50%.

На главной странице теперь появились новые блоки с ключевыми жанрами — поп, хип-хоп, рок и электроника. Раздел «Жанры» анализирует вкусы пользователя и подбирает соответствующую музыку, а обновлённый дизайн делает интерфейс более похожим на музыкальный раздел ВКонтакте. Добавлены категории «Собрано алгоритмами» и «Собрано редакцией», а поиск стал проще благодаря переносу иконки в верхнюю часть экрана.

Также появился новый инструмент «Микс по моей музыке», который комбинирует уже сохранённые треки пользователя с похожими рекомендациями. Настройка мультифильтров позволяет выбирать сразу несколько параметров, например настроение, новизну и наличие вокала.

Особое внимание уделили карточкам артистов. В них теперь можно не только слушать музыку, но и узнавать о ближайших концертах исполнителя. Благодаря интеграции с сервисом VK Билеты пользователи могут сразу приобрести билеты на выступления, спектакли, выставки или спортивные события.