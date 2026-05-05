Алиханов: «детские болезни» самолётов лечат 3–4 года, модернизируют постоянно

Министр подчеркнул, что любой сертифицированный самолёт — «живой организм». На всём жизненном цикле вносятся изменения: улучшаются технические характеристики, эргономика. «Детские болезни» — это то, что не учли при проектировании, и они проявляются позже. Их лечение необходимо, чтобы «нормально разлетать машину».

Модернизация, напротив, никогда не останавливается — вплоть до списания. Алиханов напомнил, что в авиации безопасность — главный критерий: отзывную кампанию, как у автомобилей, провести нельзя, поэтому ошибки при строительстве недопустимы. Такой подход гарантирует надёжность воздушных судов на всём сроке службы.

«На этот вопрос однозначно ответить нельзя. Что относить к "детским болезням", а что к модернизации борта? Любой сертифицированный самолёт — это живой организм. Постоянно совершенствуются технические характеристики, усовершенствуется эргономика, вносятся изменения на протяжении всего жизненного цикла изделия. "Детские болезни" — это те отказы, которые с наработкой возникают в процессе эксплуатации, и которые необходимо устранять», — подчеркнул Антон Алиханов.