Алиханов: после разрешений на передачу самолётов нужно 1–2 месяца

Глава Минпромторга пояснил, что готовые серийные борта уже есть. Как только получат все сертификаты и разрешения, буквально через месяц-два начнутся поставки перевозчикам. Однако полноценная эксплуатация начнётся не сразу: нужно обучить пилотов и персонал, которые будут обслуживать новые лайнеры.

Поэтому первое время самолёты будут использовать на коротких маршрутах, постепенно расширяя географию полётов по мере набора опыта. Алиханов подчеркнул, что это нормальная мировая практика, когда новая техника входит в строй поэтапно. Это позволяет гарантировать безопасность и высокий уровень подготовки всех участников процесса.

«С точки зрения поставок, учитывая готовность серийных бортов, как только мы получаем все разрешительные документы, буквально через месяц – два мы начинаем передавать машины авиакомпаниям», — отметил Антон Алиханов.