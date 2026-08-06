«Алиса» поможет москвичам с заказами медицинских справок

Ранее в электронной медкарте уже была возможность оформлять документы онлайн, а теперь процесс стал еще проще: ассистент подскажет доступные справки, поможет выбрать нужную и расскажет, как получить бумажную копию.

Среди доступных документов — справки о медосмотрах, об отсутствии контактов с инфекционными больными и карта прививок. Они могут понадобиться для сада, лагеря или бассейна. Кроме того, через «Алису» можно вносить показатели здоровья, управлять записями к врачу и переносить исследования, отметила Ракова.

Сервис работает на всех устройствах с «Алисой» — от смартфонов до колонок. Чтобы им воспользоваться, нужно авторизоваться в приложении ЕМИАС через портал mos.ru и подключить навык. Функция доступна пациентам, прикрепленным к городским поликлиникам.