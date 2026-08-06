В России
Опубликовано 06 августа 2026, 11:59
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«Алиса» поможет москвичам с заказами медицинских справок

Голосовой сервис работает с электронной медкартой
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что теперь жители столицы могут заказывать медицинские справки с помощью голосового навыка ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ) «Алисы».
«Алиса» поможет москвичам с заказами медицинских справок

© Ferra.ru

Ранее в электронной медкарте уже была возможность оформлять документы онлайн, а теперь процесс стал еще проще: ассистент подскажет доступные справки, поможет выбрать нужную и расскажет, как получить бумажную копию.

Среди доступных документов — справки о медосмотрах, об отсутствии контактов с инфекционными больными и карта прививок. Они могут понадобиться для сада, лагеря или бассейна. Кроме того, через «Алису» можно вносить показатели здоровья, управлять записями к врачу и переносить исследования, отметила Ракова.

Сервис работает на всех устройствах с «Алисой» — от смартфонов до колонок. Чтобы им воспользоваться, нужно авторизоваться в приложении ЕМИАС через портал mos.ru и подключить навык. Функция доступна пациентам, прикрепленным к городским поликлиникам.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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