«Алроса» первой в мире добилась отрицательного углеродного следа у алмазов

Опубликовано 21 июня 2025, 22:041 мин.
«Алроса» первой в мире добилась отрицательного углеродного следа у алмазовКомпания получила международное подтверждение
Компания «Алроса» стала первой в алмазной отрасли, чей углеродный след признан международными аудиторами как отрицательный. Сертификация была проведена компанией TÜV AUSTRIA и подтверждает, что углеродный след алмазов «Алросы» в 2024 году составил минус 0,71 килограмма CO2-эквивалента на один карат.
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Исследования показали, что кимберлитовые породы, из которых добывают алмазы в Якутии и Архангельской области, способны поглощать углекислый газ из атмосферы. Этот процесс происходит естественным образом и углерод фиксируется в минералах так, что не возвращается обратно в воздух.
В отличие от других компаний, которые достигают углеродной нейтральности за счет компенсаций, таких как покупка «зеленых сертификатов», «Алроса» добилась этого исключительно за счет производственных технологий. Особое значение имеет цикл добычи, переработки и хранения руды на территории России, что ускоряет процессы карбонизации.
Объем производства «Алросы» составляет около 30% мирового алмазодобычи, что делает их достижение важным событием для всего рынка.