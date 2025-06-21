«Алроса» первой в мире добилась отрицательного углеродного следа у алмазов

Исследования показали, что кимберлитовые породы, из которых добывают алмазы в Якутии и Архангельской области, способны поглощать углекислый газ из атмосферы. Этот процесс происходит естественным образом и углерод фиксируется в минералах так, что не возвращается обратно в воздух.

В отличие от других компаний, которые достигают углеродной нейтральности за счет компенсаций, таких как покупка «зеленых сертификатов», «Алроса» добилась этого исключительно за счет производственных технологий. Особое значение имеет цикл добычи, переработки и хранения руды на территории России, что ускоряет процессы карбонизации.

Объем производства «Алросы» составляет около 30% мирового алмазодобычи, что делает их достижение важным событием для всего рынка.